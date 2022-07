Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall auf der Varenseller Straße - 20-Jährige schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Eine 20-jährige Opel-Fahrerin kam am frühen Montagmorgen (11.07., 05.25 Uhr) auf der Varenseller Straße von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Zuvor fuhr die Rietbergerin mit dem Opel die Varenseller Straße in Richtung Verl. Kurz nach dem Ortsausgang Neuenkirchen verlor die 20-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die rechte Straßenbankette und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der Pkw schleuderte anschließend in den Straßengraben der gegenüberliegenden Fahrbahn und kam zum Stehen.

Der eingesetzte Rettungsdienst übernahm nach einer Erstversorgung den Transport der 20-Jährigen zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus.

Der erheblich unfallbeschädigte Opel wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Der geschätzte Sachschaden wurde auf rund 5000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell