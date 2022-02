Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter: Diebstahl und Computerbetrug in mehreren Fällen

Pößneck (ots)

Das zuständige Amtsgericht erlies nach mehreren Fällen von Diebstahl und Computerbetrug eine Öffentlichkeitsfahndung (Bilder im Anhang) nach einem bislang unbekannten Mann. Der Gesuchte steht im Verdacht, vermutlich im Laufe des 1. Quartals des Jahres 2020 (Tatzeitpunkt des Diebstahls nicht genau eingrenzbar), in einem Seniorenheim in der Jahnstraße in Pößneck die EC-Karte einer zwischenzeitlich 95-jährigen Seniorin sowie den dazugehörigen PIN entwendet zu haben. Im weiteren Verlauf kam es zwischen dem 03.03.-24.03.2020 durch -mutmaßlich mehrere Täter- zu unberechtigten Bargeldabhebungen am Geldausgabeautomaten der Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla, der Kreissparkasse Saale-Orla sowie der Deutschen Bank in Pößneck, wodurch ein Schaden von mehr als 18.000 Euro entstand. Die Veröffentlichung von Abbildungen des Beschuldigten dient der Tataufklärung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den jeweiligen Taten oder Hinweise auf die Identität des Gesuchten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Pößneck unter Tel.: 03647 435-312 oder alternativ bei der PI Saale-Orla zu melden. Anmerkungen zu den beigefügten Bildern aus verschiedenen Tathandlungen: Auffällig in einem Fall ist das Basecap mit der Aufschrift "Weismainer Püls-Bräu" als auch auf einer weiteren Abbildung eine offensichtlich schwarz/grau-weiß melierte Kopfbedeckung/ Art Mütze.

