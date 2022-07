POL-GT: Pkw-Diebstahl an der Verler Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - In der Samstagnacht (09.07., 00.30 - 06.16 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte im Hümmlingweg im Ortsteil Spexard ein. Nach bisherigen Erkenntnisse gelangten die Täter durch ein gekipptes Fenster in das Haus. Sie durchwühlten mehrere Räume im Erdgeschoss und entwendeten zwei Paar kabellose Kopfhörer und ein Portemonnaie, in dem sich Ausweisdokumente ...

