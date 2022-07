POL-GT: Zwei 14-Jährige nach Pkw-Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (11.07., 02.50 Uhr) gewaltsam in ein Optikergeschäft an der Hauptstraße im Ortsteil Stukenbrock eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Einbrecher einen silbergrauen Audi 80 und manövrierten das Fahrzeug in den verglasten Eingangsbereich des ...

