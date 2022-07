Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil eine 70 Jahre alte Peugeot-Lenkerin eine 44-jährige Radfahrerin übersah, kam es am Sonntag gegen 15.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Alt-Württemberg-Allee und der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg zu einem Unfall. Die PKW-Lenkerin befuhr die Alt-Württemberg-Allee in Richtung der Schorndorfer Straße, während die Radfahrerin die Friedrich-Ebert-Straße entlang fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es einem Zusammenstoß. Die 44-Jährige stürzte in der Folge und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

