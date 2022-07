Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Neuhausen auf den Fildern: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:26 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 8 Fahrtrichtung München in der Ausfahrt Neuhausen auf den Fildern. Unmittelbar vor dem Unfall wechselte der 30-jährige Mercedes Benz-Fahrer von der linken über alle Fahrspuren auf den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Neuhausen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 30-Jährige in der dortigen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge fuhr der Mercedes Benz-Fahrer in den Grünstreifen, drehte sich und kollidierte mit der Rückseite mit der dort befindlichen Schutzplanke. Anschließend blieb der Mercedes auf der linken Fahrzeugseite liegen. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige Mercedes Benz-Fahrer während des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro und an der Schutzplanke von schätzungsweise 1.000 Euro. Der 30-Jährige Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

