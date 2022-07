Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch im Spexarder Hümmlingweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - In der Samstagnacht (09.07., 00.30 - 06.16 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte im Hümmlingweg im Ortsteil Spexard ein. Nach bisherigen Erkenntnisse gelangten die Täter durch ein gekipptes Fenster in das Haus. Sie durchwühlten mehrere Räume im Erdgeschoss und entwendeten zwei Paar kabellose Kopfhörer und ein Portemonnaie, in dem sich Ausweisdokumente und diverse Karten befanden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum am oder in der Nähe des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

