Polizei Gütersloh

POL-GT: Lebensgefahr nach Alleinunfall

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (TP) - Am Dienstagnachmittag (12.07.2022), gegen 12:55 Uhr, ereignete sich auf der Haller Straße im Ortsteil Greffen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Transporterfahrer aus Harsewinkel lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen befuhr der Mann die Haller Straße in Fahrtrichtung Greffen. In Höhe der Hausnummer 33 kam der Fahrzeugführer dann aus bislang unbekannten Gründen, Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde infolge der Kollision in seinem Daimler Benz-Transporter eingeklemmt und zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu. Durch couragierte Ersthelfer konnte verhindert werden, dass das Fahrzeug in Brand geriet. Die Erstversorgung des Verletzten an der Unfallstelle erfolgte durch Kräfte der Feuerwehr Greffen, durch Rettungskräfte und Notärzte, wobei auch der Rettungshubschrauber Christoph 13 zum Einsatz kam. Anschließend wurde der junge Mann zur weiteren Versorgung in eine Fachklinik geflogen. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung der Spezialisten des Unfallaufnahmeteams der Polizei Bielefeld. Die Haller Straße musste für die Dauer der Maßnahmen, im Bereich der Unfallstelle, komplett gesperrt werden. Da aus dem unfallbeteiligten Transporter Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde durch die Feuerwehr zudem die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Der Transporter wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Der am Fahrzeug und am Straßenbaum entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 35.000 EUR geschätzt. Zeugen zum Unfallgeschehen melden sich bitte bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 869 0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell