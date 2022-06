Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Schule verwüstet

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Schule in der Nußdorfer Straße in Weissach, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Innern verwüsteten die Täter die Flure, indem sie Kleidung von den Garderoben in den Fluren verteilten, Bilder von den Wänden rissen und den Inhalt eines Feuerlöschers versprühten. Den Feuerlöscher ließen die Unbekannten auf dem Dach des Gebäudes zurück. Passanten entdeckten die Beschädigungen am Sonntagabend und verständigten gegen 21:55 Uhr die Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell