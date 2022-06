Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Bargeld

Am Mittwoch, dem 01. Juni 2022, kam es zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl: Ein bislang unbekannter Täter wandte sich an einen 81-jährigen Mann aus Cloppenburg und bat darum, eine 2-Euro-Münze gewechselt zu bekommen. Während der Cloppenburger in seiner Geldbörse nach Wechselgeld suchte habe, entnahm der Täter das darin befindliche Bargeld, zwei Versichertenkarten und eine Bahncard50. Der Täter konnte durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - ca. 40 Jahre alt, - ca. 1,70m groß, - asiatisches Erscheinungsbild, - eckige Brille, - gut gekleidet, - hochdeutsche Mundart.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, wurde um 14.30 Uhr in der Asternstraße ein 46-jähriger Mann aus Cloppenburg festgestellt, welcher zum wiederholten Male ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese war ihm aufgrund vorangegangener Vorfälle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit Betäubungsmitteleinfluss entzogen worden. Darüber hinaus wies das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz auf. Der 46-Jährige versuchte zunächst, zu flüchten, indem er den PKW stark beschleunigte und über die Dahlienstraße in den Kessener Weg abbog. Der PKW konnte letztlich in der Malvenstraße gestellt werden. Im Zuge der Kontrolle des 46-Jährigen ergab sich der Verdacht, dass dieser erneut unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Da der 46-Jährige verhielt sich während der gesamten Kontrollsituation unkooperativ und aggressiv. Da er die Durchführung eines freiwilligen Drogen-Vortests verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 02. Juni 2022, wurde um 01.05 Uhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, kam es zwischen 17.10 Uhr und 17.35 Uhr, im Lankumer Ring auf dem Parkplatz des dortigen Heimwerkermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den geparkten grauen Pkw PORSCHE Panamera 4 E-Hybrid eines 47-Jährigen aus Emstek. Hierdurch entstand Lackschaden entlang der gesamten linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Unfallbeteiligung zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, kam es gegen 13.20 Uhr in der Sevelter Straße, Ecke Milanstraße, zu einem Verkehrsunfall: Eine 38-Jährige aus Cloppenburg befuhr mit ihrem Pkw die Sevelter Straße in Richtung Sevelten. Sie beabsichtigte, mit ihrem Pkw nach rechts in die Milanstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cappeln, welche die Sevelter Straße auf dem Geh- und Radweg in gleicher Richtung befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Cappelnerin so stark abbremsen, dass sie über das Lenkrad zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, kam es auf der Famila-Brücke an der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 38-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt auf dem dortigen Fuß- und Radweg zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, kam es um 09.30 Uhr auf der Wiesenstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus Friesoythe bog zunächst nach rechts ab, um anschließend rückwärts zu fahren und zu wenden. Zur selben Zeit wollte ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek ebenfalls nach rechts abbiegen. Er übersah das eingeschaltete Warnblinklicht des LKW und kollidierte mit diesem. Der Emsteker wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 5500 Euro.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Rollers

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, zwischen 15.45 Uhr und 19.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den blauen Roller des Herstellers Motorbeca, Modell MBK, eines 17-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Der Roller war zum Tatzeitpunkt beim Fahrradständer am Bahnhof abgestellt. Im späteren Verlauf der Nahbereichsabsuche wurde der Roller im Bereich der evanglischen Kirche in Essen (Oldenburg) wieder aufgefunden. Allerdings wies er diverse Beschädigungen auf und das aktuelle grüne Versicherungskennzeichen fehlte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 31. Mai 2022, kam es gegen 17.00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 30-jähriger Fahrradfahrer aus Garrel fuhr vermutlich wegen Ablenkung (Mobiltelefon in der Hand) gegen den stehenden PKW einer 47-Jährigen aus Garrel. Durch den Zusammenstoß wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro.

