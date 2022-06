Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 24-Mai 2022, 12.00 Uhr und Dienstag, 31. Mai 2022, 8.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem noch unbezogenen Mehrparteienhaus in der Straße Am Dornkamp eine Waschmaschine und zwei Wäschetrockner. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lindern - Teleskoplader entwendet für Einbruch in Kiosk

Der Teleskoplader, welcher für den Einbruch in den Kiosk in Lindern (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5234505) genutzt worden ist, wurde zuvor am Montag, 30. Mai 2022, ab 00.00 Uhr, von einer Baustelle in Lindern Stühlenfeld an der Hauptstraße entwendet. Möglicherweise haben Zeugen den Radlader auf dem Weg zum Tatort in der Lastruper Straße gesehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Garrel - Einbruch

Zwischen Samstag, 28. Mai 2022, 14.00 Uhr, und Montag, 30. Mai 2022, 12.45 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person den Glaseinsatz einer rückwärtigen Eingangstür eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Varrelbuscher Straße und betrat das Gebäude. Es wurden zwei Flex-Maschinen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigungen an Kirche

In der Zeit zwischen Sonntag, 1. Mai 2022, 00.00 Uhr und 2. Mai 2022, 23.59 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person die St. Vitus Kirche mit Farbe. Der Schriftzug lässt einen Bezug zum Krieg in der Ukraine vermuten. Fast einen Monat später kam es in der Zeit zwischen Freitag, 27. Mai 2022, 23.20 Uhr und Samstag, 28. Mai 2022, 9.00 Uhr, zu einer erneuten Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 31. Mai 2022, 19.50 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Mann aus Münster mit einem Auto auf der Sevelter Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 31. Mai 2022, um 21.25 Uhr, wurde durch Zeugen ein Autofahrer gemeldet, welcher unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Die Polizei konnte den 42-jährigen Mann aus Emstek in seinem Pkw in einer Hofeinfahrt antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurden Blutproben entnommen.

Peheim/Lohne - WhatsApp-Betrüger überzeugen Frauen

Am Montag, 30. Mai 2022, und am Mittwoch, 25. Mai 2022, meldeten sich Betrüger per WhatsApp bei einer 56-jährigen Frau aus Peheim und bei einer 68-jährigen Frau aus Lohne. In beiden Fällen täuschten sie vor, deren Kinder zu sein und Geld zu benötigen. In beiden Fällen waren sie offenbar so überzeugend, dass es ihnen gelang die Frauen zu Geldüberweisungen zu überreden. Wir weisen erneut auf die Präventionshinweise auf www.polizei-beratung.de hin. Hier finden Sie den direkten Link zum Hinweisen in Bezug auf WhatsApp: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell