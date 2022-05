Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Gehlenberg - Diebstahl eines Smartphones

Am Montag, 30. Mai 2021, zwischen 15.40 Uhr und 16.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Schützenfest in Gehlenberg das schwarze IPhone SE eines 13-Jährigen aus Friesoythe. Dieses befand sich zum Tatzeitpunkt in der Seitentasche seiner Cargohose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Montag, 30. Mai 2022, kam es gegen 13.30 Uhr auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 42-Jähriger ukrainischer LKW-Fahrer und ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel befuhren in der genannten Reihenfolge die Thüler Straße in Fahrtrichtung Bösel. Der LKW-Fahrer beabsichtigte, nach rechts in die Glaßdorfer Str. einzubiegen und musste hierzu zurücksetzen. Dabei übersah er den hinter seinem LKW verkehrsbedingt wartenden Böseler, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Barßel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Mittwoch, 25. Mai 2022, 15.30 Uhr, und Montag, 30. Mai 2022, 06.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade der Marienschule in der Friesoyther Straße mit schwarzer und silberner Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 30. Mai 2022, um 14.00 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter im Bussarddamm die komplette Beifahrerseite vom grauen PKW BMW 318i eines 55-Jährigen aus Barßel. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt unter dem Carport auf dem Grundstück des 55-Jährigen abgestellt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Der Täter konnte durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß, - schlank, - dunkle Haut, - bekleidet mit einer schwarze Hose, einem schwarz/grauen Kapuzenpullover und schwarzen Schuhen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

