Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Musik-Festival "Ladioo"

Am Samstag, 28. Mai 2022, fand ab 13.00 Uhr auf dem Stoppelmarktgelände das Musik-Festival "Ladioo" statt. Durch den einsetzenden Regen waren bereits gegen 22.00 Uhr deutliche Abwanderungstendenzen ersichtlich. Die Veranstaltung dauerte bis Sonntag, 29. Mai 2022, 01.00 Uhr. Die Abreise der Fesivalbesucher*innen erfolgte durch bereitgestellte Busse, den ÖPNV sowie mit privaten PKWs. Das Festival verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Vechta - Diebstahl von sechs Smartphones

Zwischen Donnerstag, 26. Mai 2022, 16.00 Uhr, bis Freitag, 26. Mai 2022, 00.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Stoppelmarkt, auf dem Festival-Gelände "Tante Mia Tanzt", mehrere Smartphones der dort Feiernden. Zwei Geräte wurden zum Tatzeitpunkt in der Hosentasche am Körper getragen, vier Geräte wurden aus mitgeführten Taschen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04442-943-0 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 25. Mai 2022, 10.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Vechtaer Straße, die Geldbörse einer 73-Jährigen, als diese sich für Einkäufe im dortigen Supermarkt aufhielt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 70,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Donnerstag, 26. Mai 2022, 21.45 Uhr, bis Freitag, 27. Mai 2022, 00.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Schwalbenstraße, das Pedelec der Marke Kettler eines 34-Jährigen. Dieser hatte sein Fahrrad in der Einfahrt eines Wohnhauses hinter einem Pkw abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Schornsteinbrand

Am Samstag, 28. Mai 2022, 22.05 Uhr, kam es in Bakum, Zum Bödden, zu einer Brand- und Rauchentwicklung im Schornstein eines Wohnhauses. Hierdurch kam es zu einer Verrauchung des gesamten Gebäudes. Die Freiwilligen Feuerwehren Bakum und Lüsche waren mit sieben Fahrzeugen und 30 Kameraden vor Ort. Schaden entstand lediglich am Schornstein.

Goldenstedt - Sachbeschädigung in Rohbau

Von Freitag, 27. Mai 2022, 18.30 Uhr, bis Samstag, 28. Mai 2022, 15.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Blumenstraße, auf das Grundstück eines im Bau befindlichen Hauses. Das Gebäude wurde betreten und anschließend die Sanitäranlage im 1. Obergeschoss beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04444-96722-0 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Wettbüro

Am Montag, 30. Mai 2022, gegen 02.15 Uhr, fuhren bislang unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, mit einem weißen Pkw BMW X4 in den Eingangsbereich eines Wettbüros und zerstörten hierdurch die gesamte Fensterfront. Anschließend drangen sie in das Wettbüro ein. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Die Täter flüchten anschließend mit einem schwarzen Fahrzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 30.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Holdorf - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Samstag, 28. Mai 2022, kam es um 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Großen Straße zu einer Körperverletzung: Zuvor war eine 16-jährige aus Holdorf auf dem Maimarkt in Holdorf durch einen bislang unbekannten Jugendlichen belästigt worden. Als der 17-jährige Bruder des Mädchens den Jugendlichen zur Rede stellen wollte, kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten, in deren Anschluss der Verursacher den 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Hierdurch wurde der 17-Jährige verletzt. Das Opfer konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- ca. 15 Jahre alt, - ca. 175 cm groß, - schlank, - bekleidet mit einem blauen Hoody und einem blauen Cappy.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall /Flucht / Zeugenaufruf

Am Freitag, 27. Mai 2022, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, stellte ein 39-Jähriger aus Bakum seinen Pkw Ford Focus ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes in der Sütholtzer Straße ab. Als er sein Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung der Fondtür der Beifahrerseite fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter04446-95971-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Samstag, 28. Mai 2022, 14.10 Uhr, beabsichtige eine 60-Jährige aus Vechta, mit ihrem Pkw auf dem Visbeker Damm in Vechta in Höhe der Straße Stoppelmarkt zu wenden. Hierbei übersah sie den Pkw eines 26-Jährigen, der den Visbeker Damm in Richtung Visbek befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 10.000,00 Euro.

Vechta - Diebstahl eines PKW

Zwischen Samstag, 28. Mai 2022, 20.00 Uhr, und Sonntag, 29. Mai 2022, 17.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Oyther Straße den grauen PKW VW Touran eines 18-Jährigen aus Diepholz. Der PKW war zum Tatzeitpunkt auf dem Betriebsgelände einer dortigen Firma abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

Zwischen Samstag, 28. Mai 2022, 22.30 Uhr, und Sonntag, 29. Mai 2022, 05.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohofes in der Hörster Heide mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank einer dort abgestellten Sattelzugmaschine Volvo, Modell FH einer lettischen Spedition. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 25. Mai 2022, 19.00 Uhr, und Sonntag, 29. Mai 2022, 18.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Vulhops Kamp einen Baum, indem die Rinde an einigen Stellen entfernt wurde. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 29. Mai 2022, kam es in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem grauen PKW Ford Fiesta die Industriestraße aus Richtung Holdorf kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße B214. Im Streckenverlauf übersah er zunächst eine Rechtskurve, überfuhr den Kreisverkehr der B214 und kam ca. 100m weiter in Richtung Ihorst auf einem Feld zum Stehen. Anschließend flüchtete der Schadensverursacher in unbekannte Richtung. Sein Fahrzeug ließ er an der Unfallstelle zurück. Es wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 29. Mai 2022, kam es um 10.15 Uhr in der Campemoor Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Ostercappeln befuhr mit seinem Krad die Landesstraße L76 von Vörden kommend in Fahrtrichtung Campemoor. Ausgangs einer Linkskurve geriet er mit seinem Krad nach rechts auf den Grünstreifen. Hierdurch verlor er die Kontrolle über das Krad. Es kam im rechtsseitigen Graben zum Stillstand. Der 66-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Krad und der Berme entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell