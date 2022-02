Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall an Tankstellenausfahrt

Tuttlingen (ots)

Bei einem Unfall in der Neuhauser Straße am Dienstagabend entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein 28-jähriger Autofahrer prallte kurz nach 18 Uhr an der Ausfahrt einer Tankstelle mit einem Elektro-Smart eines 67-jährigen Autofahrers zusammen. Dieser wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde von der Polizei belehrt.

