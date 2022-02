Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Bewohnerin überrascht Einbrecher (22.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter ist am Dienstag gegen 19 Uhr in ein Wohnhaus auf der Straße "Odenwaldweg" im Stadtteil Deutenberg eingebrochen. Ein Einbrecher gelangte nach Aufhebeln einer Terrassentür in ein Haus, wo er auf die gerade in diesem Moment nach Hause kommende Bewohnerin traf. Der etwas 170 cm große Mann flüchtete unerkannt über die Terrasse, ohne etwas erbeutet zu haben. Die Polizei fahndete nach dem Einbrecher und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder denen eine sich seltsam verhaltende Person aufgefallen ist, das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, anzurufen.

Übrigens: die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

