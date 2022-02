Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht (22.02.2022)

Donaueschingen (ots)

Eine Unfallflucht gemeldet hat ein Passant am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Friedhofstraße. Der Mann hörte ein Unfallgeräusch und sah einen Hyundai i 30, der an einem geparkten VW Golf Sportsvan vorbeigefahren war. Der linke Außenspiegel des VW lag auf der Straße. Nachdem eine Beifahrerin des Hyundai ausgestiegen war und die Spiegelteile von der Straße gekickt hatte, fuhr das Auto weiter. Am VW Golf entstand durch die Beschädigung des Außenspiegels ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Polizei konnte mittlerweile den Fahrer des Hyundai ausfindig machen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell