Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer (23.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr auf der Bahnhofstraße aus dem Verkehr gezogen. Beamte beobachteten einen 27-Jährigen, der mit einem Renault Master vor einem Gebäude anhielt. Beim Aussteigen hielt er eine Bierflasche in der Hand und als die Beamten ihn überprüften, fiel ihnen sofort eine deutliche "Alkoholfahne" beim Fahrer auf. Ein Alkoholtest bei ihm zeigte einen Wert von knapp zwei Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Seinen Führerschein behielten die Ordnungshüter ein. Der Mann musste seinen Renault stehen lassen und jetzt mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt rechnen.

