Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Nordkreis vom 28.05/29.05.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 28.05.2022, gegen 16:29 Uhr kam es auf der Kreisstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 25-jährige Fahrerin eines Pkw aus Friesoythe bog von der Kreisstraße nach links auf das dortige Tankstellengelände ab. Dabei übersah die 25-Jährige den entgegenkommenden 28-jährigen Motorradfahrer aus Herford. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 6500 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 28.05.2022, gegen 18:58 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw, der in Schlangenlinien auf der Altenoyther Straße in Friesoythe/ Altenoythe unterwegs war. Eine Streife des Friesoyther Polizeikommissariats konnte den Pkw und Fahrer in der Vitusstraße in Altenoythe feststellen und kontrollieren. Bei dem Pkw handelte es sich um einen grünen BMW der 3er-Reihe. Bei dem 57-jährigen Fahrer aus Bösel bestand der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem Böseler wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergesellt. Da an dem Pkw Beschädigungen festgestellt wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Pkw vor der Kontrolle in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein könnte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93160 entgegen. Saterland/ Ramsloh - Brand eines Einfamilienhauses In der Nacht des 29.05.2022, gegen 03:20 Uhr kam es in der Elisabethfehner Straße in Ramsloh zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Die Nachbarn wurden durch den Alarm eines Rauchmelders aufmerksam und verständigten umgehend die Feuerwehr. Durch eintreffende Polizeibeamte des Friesoyther Polizeikommissariats wurde Rauch und Flammen im Hausinneren festgestellt. Ein Betreten war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Die unmittelbar eintreffenden freiwilligen Feuerwehren Ramsloh, Scharrel und Barßel begannen mit den Löscharbeiten. Personen befanden sich nicht im Haus. Verletzt wurde niemand. Am Wohnhaus entstand erheblicher Schaden in geschätzter Höhe von 150.000 EUR Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

