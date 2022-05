Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Metallschrott

Am Donnerstag, 26. Mai 2022, zwischen 00.40 Uhr und 01.10 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Betriebsgelände einer Sanitärfirma und entwendeten Metallschrott aus einer dort befindlichen Gitterbox. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 28. Mai 2022, kam es um 09.45Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Halener Straße zum Diebstahl einer Geldbörse: Bislang unbekannte Täter entwendeten das Portemonnaie samt Inhalt einer 60-jährigen Frau aus Emstek, während diese dort ihre Einkäufe erledigt. Die in der Geldbörse befindliche EC-Karte wurde durch die Täter zwischenzeitlich mehrfach missbräuchlich eingesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Cappeln - Einbruch in Wohngebäude

Am Montag, 30. Mai 2022, zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus am Cappelner Damm ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Löningen - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. Mai 2022, 11.45 Uhr, und Sonntag, 29. Mai 2022, 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das grüne Herrenfahrrad eines 18-Jährigen aus Löningen. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes abgestellt. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über 21 Gänge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 28. Mai 2022, 12.00 Uhr, und Montag, 30. Mai 2022, 06.45 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter im Alten Postweg Außenmauern und Fenster der Gutenbergschule mit grünlicher und bräunlicher Farbe. Die hierdurch entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 27. Mai 2022, 20.00 Uhr, und Samstag, 28. Mai 2022, 16.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Osterhauk mehrere Stallfenster eines 45-Jährigen aus Lastrup. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Samstag, 28. Mai 2022. Kam es um 14.00 Uhr auf der Straße Hinterm Esch zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-Jähriger aus Garrel überquerte mit seinem Fahrrad von der von-Weber-Straße aus Richtung Rembrandtstraße kommend die Straße Hinterm Esch. Hierbei übersah er den von links kommenden PKW eines 18-Jährigen aus Garrel, welcher die Straße Hinterm Esch aus Richtung Nikolausdorfer Straße in Fahrtrichtung Beverbrucher Straße befuhr. Es kam zum Zusammensturz, wodurch der Fahrradfahrer stürzte. Er blieb unverletzt. Durch den Unfall wurde der PKW des 18-Jährigen an der linken Fahrzeugkante leicht beschädigt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

