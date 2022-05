Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerwehr sichert Blechteil an Kirchturm

Dortmund (ots)

Aufmerksame Dachdecker entdeckten an der Pfarrkirche St. Barbara in Eving ein loses Blech an der Kirchturmspitze. Sie arbeiteten auf einem Dach gegenüber der Kirche an der Bergstraße Ecke Pfarrstraße. Das Blech drohte herunter zu fallen.

Die entsandte Drehleiter konnte das wehende Blech aber nicht erreichen. Die Schadstelle lag einfach zu hoch. Es wurde der Kranwagen mit einem Personenbeförderungskorb angefordert. So konnte letztendlich das Blech in 42 Meter Höhe erreicht und provisorisch gesichert werden. Nun muss eine Fachfirma das Dach reparieren.

Der Einsatz dauerte von 9:25 Uhr bis 12:00 Uhr. Es waren 12 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 (Eving) und 1 (Mitte) eingesetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell