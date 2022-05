Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 07.05.2022 - Gemeinsame Presseinformation von Polizei und Feuerwehr 18-Jähriger bricht in Gerätehaus der Feuerwehr ein und entwendet Löschfahrzeug: schnelle Festnahme

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Berufsfeuerwehr Dortmund und der Polizei Dortmund Bei einem Einbruch in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund-Berghofen entwendete ein zunächst unbekannter Täter in der Nacht zu Samstag (7.5.2022) ein Löschfahrzeug (LF) und fuhr, unter anderem mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinhorn durch das Stadtgebiet und auch durch Holzwickede. Eine intensive Zusammenarbeit von Polizei und Feuerwehr führte schnell zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Ein Mitglied des Löschzugs bemerkte den Einbruch und den Diebstahl am Samstagmorgen kurz nach 7:00 Uhr. Kurz darauf gaben Zeugen der Polizei bereits mehrere Hinweise auf den Standort des Löschfahrzeugs. Sie sahen das auffällige Fahrzeug u.a. in der Nachbarstadt Holzwickede sowie im Dortmunder Süden. Einsatzkräfte des Löschzugs Berghofen und die Polizei fahndeten. Die Polizei setzte auch einen Hubschrauber ein. Kameraden anderer Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr entdeckten das Löschfahrzeug an verschiedenen Orten in Dortmund (Schanze, Brünninghausen, Holzen, Höchsten) und informierten immer wieder die Polizei. Durch den für die Berghofer Retter eindeutig ihrem Fahrzeug zuzuordnenden Klang der Signalanlage konnte das LF immer wieder geortet werden. Zwei Einsatzkräfte des Löschzuges Berghofen sichteten "ihr" Fahrzeug schließlich gegen 8.40 Uhr auf der Bundesstraße 236 zwischen dem Tunnel Berghofen und dem Freischütz. Feuerwehrmänner und -frauen sind eigentlich keine Fahndungsspezialisten. Der starke ehrenamtliche Einsatz und das große Verlangen, das eigene Löschfahrzeug zurückzubekommen, führte schließlich zu einer guten und erfolgreichen Zusammenarbeit im Einsatz mit der Polizei - das LF 16-7 steht jetzt dort, wo es einsatzbereit stehen muss: im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Berghofen. Das Fahrzeug wurde angehalten. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen, einen 18-jährigen Dortmunder, fest, um in einer Wache dessen Identität zu klären und eine Blutprobe zu entnehmen. Denn es bestand der Verdacht, dass der 18-Jährige den Einbruch, den Diebstahl und die Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen beging. Der Verdacht bestätigte sich durch einen Drogen-Vortest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen verschiedener Delikte gegen den Mann, der nach ersten Erkenntnissen auch eine Feuerwehr-Uniform entwendete. Nach aktuellen Erkenntnissen richtete er während der Fahrt keinen Schaden an. Weitere Informationen zum Stand der Ermittlungen der Polizei sind aktuell nicht möglich.

