Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Montag, 30. Mai 2022, gegen 01.40 Uhr, kam es in der Eschstraße zu einem Widerstand gegen mehrere Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen. Zuvor war durch eine Anwohnerin eine männliche Person gemeldet worden, die vor ihrer Wohnungstür randaliert hatte und welche augenscheinlich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stand. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus Cloppenburg. Nachdem dieser durch die zu Beginn eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung angesprochen worden war, reagierte er direkt aggressiv, schlug und trat massiv um sich, sodass umgehend weitere Kollegen zur Unterstützung in die Eschstraße entsandt wurden. Der Mann schlug und trat dennoch weiter auf die Beamten ein und biss einem der Polizisten in den Unterarm. Bei diesem Einsatz wurden insgesamt vier Einsatzkräfte leicht verletzt. Der Mann wurde letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

