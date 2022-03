Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen im grenzüberschreitenden Reisebus auf der Bundesautobahn A 40

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 30. März 2022 um 3:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 36-jährigen Marokkaner als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus nach der Einreise aus den Niederlanden. Zur Kontrolle legte der Reisende lediglich ein Schreiben der belgischen Behörden vor. Die polizeiliche Überprüfung der Personalien ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Halle zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Weiterhin bestand ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Betruges. Hier hatte der Mann noch eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro zu zahlen oder Ersatzweise eine 30-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der Gesuchte vor Ort verhaftet und anschließend zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle wurden zudem noch sechs Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Da der Marokkaner die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlte, durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit der Auflage sich bei dem für ihn zuständigen Ausländeramt in Halle zu melden aus dem Gewahrsam entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell