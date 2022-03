Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grenzüberschreitendes Polizeiteam stellt gestohlenes Auto auf der Bundesautobahn A 40 sicher

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Mittwochabend, 30. März 2022 um 18:30 Uhr, kontrollierte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam der Bundespolizei und niederländischen Politie auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 35-Jährigen aus Gelsenkirchen in einem in Hamburg zugelassenen Citroen C 4 nach der Einreise aus den Niederlanden. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung der Personalien und des Fahrzeuges in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass das Auto als Abhandengekommen durch Unterschlagung zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war. Zudem war die Ausschreibung mit dem Hinweis versehen, dass es sich bei der Unterschlagung um den Beschuldigten Fahrer handelt. Daraufhin stellten die Beamten den Citroen vor Ort sicher und beauftragten ein örtliches Abschleppunternehmen mit dem Transport zum Sicherstellungsgelände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier Kempen durfte der Mann dann weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell