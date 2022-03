Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Schlägen und Tritten im Hauptbahnhof: Bundespolizei wertet Videoaufzeichnung aus und erkennt Straftäter wieder

Köln (ots)

Gestern Abend (29. März) wurde eine Kölnerin auf der Dienststelle der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof vorstellig und schilderte den Beamten, wie ein Unbekannter am Montagnachmittag ihren Ehemann auf einem Bahngleis angegriffen hatte. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen bestätigte nicht nur die Aussage der Frau, sondern lieferte den Bundespolizisten zugleich den Täter - dieser wurde bereits in der Nacht zuvor im Rahmen der Gefahrenabwehr durch die Beamten im Hauptbahnhof kontrolliert.

Dienstagabend gegen 18:00 Uhr betrat eine 57-jährige Frau die Wache der Bundespolizei am Breslauer Platz und informierte die Beamten über die erheblichen Verletzungen ihres Ehemanns, nachdem dieser am Vortag auf einem Bahngleis im Kölner Hauptbahnhof attackiert worden war. Gegen 13:30 Uhr hatten sie und ihr 52-jähriger Mann am S-Bahngleis gewartet, als ihm ein Unbekannter plötzlich und unerwartet von rückwärts in den Rücken und die Beine trat und schlug. Durch den Angriff stürzte ihr Mann zu Boden und zog sich mehrere Knochenbrüche zu, die anschließend im Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Die Bundespolizisten werteten die Videoaufzeichnungen des Bahnsteiges aus und konnten, neben der Tat, auch direkt Bilder des Tatverdächtigen sichern. Der identifizierte 38-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit fiel den Beamten der Bundespolizei bereits in der Nacht des Vortages im Hauptbahnhof auf, so dass sie ihn einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

