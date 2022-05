Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Brand von zwei Müllcontainern

Am Dienstag, 31. Mai 2022, gegen 03.30 Uhr, gerieten in Bakum, Zum Bödden, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aus bislang ungeklärter Ursache zwei Müllcontainer aus Kunststoff in Brand. Hierdurch entstand leichter Sachschaden am Mauerwerk eines angrenzenden Schweinestalls. Das Feuer wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Bakum und Lüsche gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1500,00 Euro.

Damme - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 28. Mai 2022, kam es um 13.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Wiesenstraße zum Diebstahl einer Geldbörse: Bislang unbekannte Täter entwendeten das Portemonnaie samt Inhalt einer 75-jährigen Frau aus Damme, während diese dort ihre Einkäufe erledigt. Das Portemonnaie befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Seitenfach ihres Einkaufskorbes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, 28. Mai 2022, um 03.30 Uhr, trat ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße eine Delle in den grauen PKW VW Golf Plus eines 49-Jährigen aus Damme. Die Beschädigung befindet sich oberhalb des rechten vorderen Reifens. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem frei zugänglichen Parkplatz auf dem Grundstück des 49-Jährigen abgestellt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme OT Osterfeine - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 31. Mai 2022, um 00.30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Damme im Klünenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Diebstahl eines PKW-Kennzeichens

Zwischen Freitag, 27. Mai 2022, 18.00 Uhr, und Samstag, 28. Mai 2022, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Adenauerring in Lohne das vordere amtliche Kennzeichen vom weißen PKW Kia Sportage eines 50-Jährigen aus Lohne. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz eines dortigen Mehrfamilienhauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Montag, 30. Mai 2022, kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Ein 15-Jähriger aus Lohne befuhr mit einem Fahrrad den Radweg entlang der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Eine 53-jährige Frau aus Steinfeld fuhr mit ihrem Pkw auf der Bahnhofstraße in gleicher Richtung. Plötzlich fuhr der Jugendliche unvermittelt über die Bahnhofstraße auf die andere Straßenseite. Er übersah dabei den PKW der Steinfelderin. Diese leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 30. Mai 2022. Kam es zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr in der Deichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken seines PKW auf dem Parkplatz einer dortigen Arztpraxis den Seitenspiegel der Fahrertür von einem Pkw Mitsubishi Space Star einer 84-Jährigen aus Wetschen. Die hierdurch entstandene Schadenshöhe beträgt 150 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Schadensverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Smartphones

Am Montag, 30. Mai 2021, um 14.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das pazifikblaue IPhone 12 Pro Max eines 22-Jährigen aus Lohne. Dieses hatte er zum Tatzeitpunkt auf einer Ablage in der NordWestBahn abgelegt. Der Zug war zum Tatzeitpunkt sehr voll. Als die Bahn am Bahnhof in Vechta hielt, nutze ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit und stahl das Mobiltelefon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Spedition

Zwischen Samstag, 28. Mai 2022, 12.00 Uhr, und Montag, 30. Mai 2022, 07.05 Uhr, Vechta drangen bislang unbekannte Täter in die Büroräumlichkeiten eines Pferdehofes in der Münsterlandstraße ein und entwenden Bargeld sowie mehrere, mit dem Firmenlogo des Hofes versehene Jacken. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - versuchter Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Mittwoch, 25. Mai 2022, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 26. Mai 2022, 01.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Kolpingstraße das schwarze Herren-Pedelec KTM Macina Style 630 eines 52-Jährigen aus Lohne zu entwenden. Das Pedelec war zum Tatzeitpunkt vor dem dortigen Kino abgestellt. Als der Eigentümer es wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er fest, dass sowohl Ketten- als auch Rahmenbügelschloss durchtrennt worden und Felge und Reifen beschädigt worden waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 27. Mai 2022, 12.00 Uhr, und Montag, 30. Mai 2022, 08.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Mobilitätsstation in der Straße An der Gräfte mit neongelber Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Montag, 30. Mai 2022, gegen 08.00 Uhr, befuhr eine 13-Jährige aus Vechta mit ihrem Fahrrad den Radweg der Straße An der Gräfte. Ohne auf den Verkehr zu achten überquerte sie die Fahrbahn und übersah hierdurch den Pkw einer 54-Jährigen aus Cappeln. Das Mädchen prallte gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte. Hierbei verletzte sie sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 1520 Euro.

