POL-CLP: Vechta - Tatverdächtige flüchten mit riskanten Fahrmanövern

Am Montag, 30. Mai 2022, um 12.50 Uhr, versuchten zwei Personen Parfüm im niedrigen vierstelligen Euro-Betrag in einem Drogeriemarkt in der Großen Straße zu entwenden. Dabei wurden sie von einer Mitarbeiterin beobachtet. Sie entschloss sich daraufhin gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen die beiden Männer anzusprechen. Einer der Tatverdächtigen war bereits im Ausgangsbereich, der zweite Mann wollte gerade den Kassenbereich passieren.

Vor dem Ausgang gelang es der Mitarbeiterin die Tasche mit dem Diebesgut zu ergreifen und zog an ihr. Aber der Tatverdächtige ließ die Tasche nicht los und zog ebenfalls daran. Im weiteren Verlauf ließ er dann doch von der Tasche ab und flüchtete gemeinsam mit dem anderen Mann zu Fuß in Richtung Burgstraße.

Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Während dieser entdeckte ein Polizeibeamter die möglichen Tatverdächtigen in einem schwarzen Kleinwagen an einer Ampel der Kreuzung der Vechtaer Straße/Harmer Straße in Bakum bei dem dortigen Autohof und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Doch stattdessen beschleunigten sie ihr Fahrzeug und flüchteten auf die A 1 in Richtung Hamburg. Der Polizeibeamte nahm die Verfolgung auf. Bei der Flucht erreichten die Tatverdächtigen Spitzengeschwindigkeiten von 190 km/h. Dabei überholten sie rücksichtlos über den rechtsseitigen Standstreifen mehrere Fahrzeuge. An der Anschlussstelle Cloppenburg verließen sie die A1 kurzzeitig und fuhren zunächst Richtung Cloppenburg auf der B72. Noch auf dem dortigen Beschleunigungsstreifen änderten sie mit einem riskanten Wendemanöver die Richtung und fuhren erneut auf die A1 in Richtung Hamburg auf und wechselten am Ahlhorner Dreieck auf die A 29. Hier verlor der Polizeibeamte das flüchtige Fahrzeug aus den Augen. Es waren aber bereits andere Einsatzkräfte an der Anschlussstellte Ahlhorn und konnten die Verfolgung weiter aufnehmen. Hier fuhr das Fahrzeug ab, in Richtung Ahlhorn/B213.

Das Fluchtfahrzeug bog gegen 13.15 Uhr im weiteren Verlauf von der Cloppenburger Straße rechts in die Lether Gewerbestraße ab, ein verfolgendes Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn wollte ebenfalls abbiegen. Dabei geriet die Fahrerin, eine 22-jährige Polizeibeamtin, nach links auf die Gegenfahrbahn, wo der Streifenwagen mit einem unbeteiligten, entgegenkommenden Pkw kollidierte. Durch den Unfall wurde dessen 44-jähriger Fahrer aus Hamburg leicht verletzt.

Das Fluchtfahrzeug wurde schließlich von den Tatverdächtigen in einer Sackgasse der Lether Gewerbestraße zurückgelassen.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen fehlt von den Tatverdächtigen bislang jede Spur. Während der weiteren Fahndungsmaßnahmen waren unter anderem ein Polizeihubschrauber und Diensthundeführer im Einsatz.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten sowie zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben können. Das Fahrzeug hat während der Flucht mehrere gefährliche Überhol- sowie ein Wendemanöver durchgeführt. VerkehrsteilnehmerInnen, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Die männlichen Tatverdächtigen wurden von den Mitarbeiterinnen der Drogerie u.a. als ca. 25 Jahre alt beschrieben. Ein Tatverdächtiger soll einen schwarzen Bart, einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und ein grünes Cap mit weißem Schirm getragen haben. Der zweite Tatverdächtige soll einen dunklen Bart gehabt haben, eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil mit jeweils drei Streifen an den Oberarmen, eine gemusterte Umhängetasche und eine rote Cap getragen haben. Während der Flucht haben die beiden Personen die Caps abgelegt.

Ein Tatverdächtiger konnte bereits durch die Polizei identifiziert, jedoch noch nicht angetroffen werden. Es handelt sich hierbei um einen 33-jährigen Mann aus Bremen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

