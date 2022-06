Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Brand von zwei Müllcontainern Am Dienstag, 31. Mai 2022, gegen 03.30 Uhr, gerieten in Bakum, Zum Bödden, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aus bislang ungeklärter Ursache zwei Müllcontainer aus Kunststoff in Brand. Hierdurch entstand leichter Sachschaden am Mauerwerk eines angrenzenden Schweinestalls. Das Feuer wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Bakum und Lüsche ...

mehr