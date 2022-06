Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl von Kraftstoff

Von Dienstag, 31. Mai 2022, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 01. Juni 2022, 03.50 Uhr, beschädigten unbekannte Personen in der Harmer Straße das Tankschloss eines Lkw und entwendeten anschließend 600 Liter Dieselkraftstoff. Der Lkw war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des dortigen Rasthofes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholbeeinflussung

Am Dienstag, 31. Mai 2022, gegen 19.35 Uhr, meldete eine Zeugin, dass sie auf der Bundesautobahn BAB1 von Bramsche in Fahrtrichtung Bremen unterwegs gewesen sei, als ihr ein Autofahrer in einem blauen Crossover SUV aufgefallen sei, der auf der dortigen Strecke mehrere Beinaheunfälle verursacht habe und in Schlangenlinien fuhr. Nachdem der Mann die Autobahn in Neuenkirchen verlassen habe, sei er zudem auf der Straße Hörsten mehrere Male in den Gegenverkehr gefahren. Unfälle konnten die anderen VerkehrsteilnehmerInnen verhindern. Im weiteren Verlauf fuhr er dann gegen 20:00 Uhr in den Pastorengarten und machte dort eine Pause. Die Zeugin hatte den Autofahrer bis hierhin verfolgt, um der Polizei den Standort mitzuteilen. Als die Polizeibeamten eintrafen und den Fahrer überprüften, stellten sie schnell den Grund für die gefährliche Fahrweise fest: Der 58-jährige Mann aus Herzogenrath hatte einen Atemalkoholwert von 2,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei sucht nun die VerkehrsteilnehmerInnen, die durch den Mann gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 oder die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 31. Mai 2022, 10.25 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt die Füchteler Straße, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Lohne - Körperverletzung

Am Sonntag, dem 29. Mai 2022, kam es zwischen 03.30 Uhr und 03.45 Uhr vor einer Lokalität in der Dinklager Straße zu einer Körperverletzung: Ein bislang unbekannter Täter hatte einen 43-jährigen Mann aus Holdorf nach kurzer verbaler Auseinandersetzung unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter war zuvor ebenfalls Gast in dem Club gewesen. Der Holdorfer stürzte durch den Schlag zu Boden und erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell