POL-EU: Gegenverkehr übersehen - drei Verletzte

Euskirchen (ots) - Montagmorgen (5.30 Uhr) bemerkte ein Angestellter eines Geschäfts an der Frauenberger Straße den Aufbruch seines Gasflaschenschranks. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht den Schrank aufgebrochen und insgesamt neun gefüllte Gasflaschen entwendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: ...

