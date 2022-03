Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 61-jährige PKW-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt #polsiwi

Burbach-Niederdresselndorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.03.2022), gegen 14:53 Uhr, ist es in Burbach-Niederdresselndorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 61-Jährige leicht verletzt wurde.

Die 61-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die "Westerwaldstraße" in Fahrtrichtung Oberdresselndorf. Eine 19-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto hinter der 61-Jährigen. Die "Seniorin" wollte dann nach links in die "Brunnenstraße" einbiegen und bremste verkehrsbedingt ab. Die 19-Jährige setze ihrerseits zum Überholen an. Nach bisherigen Kenntnisstand schätzte sie die Situation falsch ein. Bei dem Überholversuch kam es dann dann zur Kollision. Die 61-jährige PKW-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten wurden leicht beschädigt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell