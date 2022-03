Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 60-Jährige von Mann angegriffen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagmorgen (01.03.2022), gegen 9:00 Uhr, ist eine 60-jährige Mitarbeiterin des Ordnungsamtes in Siegen von einem Mann angegriffen worden.

Die Beamtin kontrollierte einen unbesetzten Lieferwagen in der "Hindenburgstraße" in der Innenstadt. Als sie einen Parkverstoß bei dem Fahrzeug ahnden wollte, kam der Fahrer aus einem umliegenden Geschäft gelaufen. Der 44-Jährige schlug der Frau ihr Diensthandy aus der Hand. Zudem hielt er sie am Arm fest. Die 60-Jährige zog sich Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt.

Den 44-Jährigen erwartet eine Strafanzeige. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

