POL-SI: Hacking, Grooming Cybermobbing - Gefahren in der Onlinewelt Das ist das Thema der nächsten Bürgersprechstunde der Polizei im Radio -#polsiwi

Was früher noch "Nepper, Schlepper, Bauernfänger" hieß, läuft heute unter Hacking, Grooming Cybermobbing. Doch was hat es damit auf sich? Dieser Frage geht die Polizei bei ihrer nächsten Bürgersprechstunde bei Radio Siegen am Mittwoch, den 09.03.2022 zwischen 10 und 12 Uhr nach.

Thema ist dieses Mal "Mediensicherheit", wo die zuvor genannten Begriffe eine Rolle spielen. Worauf muss ich beim Surfen im Internet achten? Wo lauern Gefahren und wie kann ich mich davor schützen? Was ist ein sicheres Passwort? Aber auch: Wieweit muss soll ich bei meinen Kindern schauen, wenn sie mit ihren Smartphones in der Onlinewelt unterwegs sind? Schnell kommt es auch hier zu unliebsamen Überraschungen. Dieses und einiges mehr soll bei der Bürgersprechstunde zur Sprache kommen.

Fragen zu dem Thema "Mediensicherheit" können auf den bekannten "Social Media-Kanälen" von Radio Siegen und der Kreispolizeibehörde oder per Email an oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de eingereicht werden. Auch während der Sendung wird es wieder die Möglichkeit geben, der Polizei Fragen zu stellen.

Dieses Mal im Studio werden für die Polizei neben Pressesprecher Stefan Pusch Kriminalhauptkommissarin Susanne Otto als Leiterin der Dienststelle Kriminalprävention und Opferschutz zusammen mit ihrer Kollegin Britta Scholz, Sozialpädagogin, zuständig für den Bereich Medienprävention, genau die richtigen Experten für diese Themen am Start sein.

Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sie sich wieder auf eine spannende Sendung und wollen mit ihren Tipps und Wissen Hilfestellungen geben.

