Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Polizei Siegen: 25-Jährige nach Obduktion zweifelsfrei identifiziert - #polsiwi

Siegen (ots)

Nach dem Fund einer leblosen Person in Kreuztal-Ferndorf am Donnerstag (24.02.2022) hat am heutigen Montag die Obduktion stattgefunden. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Zudem hat es sich bestätigt, dass es sich bei der aufgefundenen Person zweifelsfrei um die vermisste 25-Jährige aus Hilchenbach-Dahlbruch handelt.

