Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

Heidelberg-Südstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Schule in Heidelberg in der Rohrbacher Straße ein und durchwühlten mehrere Schränke. Die Täter gelangten vermutlich über eine Seitentür in das Schulgebäude. Nachdem die Verdächtigen verschiedene Räumlichkeiten betreten und Mobiliar verschoben hatten, verließen sie das Gebäude wieder. In der näheren Umgebung der Schule wurde diverser Unrat sichergestellt, welcher im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen und als Spurenträger dienen könnte. Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen an der Schule geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte (Tel.: 0621/174-1700) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell