POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 10. Februar 2021:

Cremlingen: alkoholisierter Autofahrer in Verkehrsunfall verwickelt

Dienstag, 09.02.2021, gegen 17:15 Uhr

Beim Einbiegen vom Schmiedeweg in die Helmstedter Straße stieß am Dienstagnachmittag ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem Audi gegen den bevorrechtigten PKW einer 52-jähriger Fahrerin die auf der Helmstedter Straße unterwegs war. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 44-Jährigen fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 3,24 Promille. Eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines Waren die Folgen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hedwigsburg: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 09.02.2021, gegen 07:30 Uhr

Vermutlich beim Wenden in der Straße Okerweg in Hedwigsburg streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr mit seinem Fahrzeug das Gebäude eines Betriebes und beschädigte es hierbei. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen LKW gehandelt haben. Hinweise: 05331 / 933-0.

