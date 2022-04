POL-OS: Hilter/ A33: Tödlicher Verkehrsunfall - 52-Jähriger trat zu Fuß auf die Fahrbahn und wurde von einem Lkw erfasst - Autobahn noch für mehrere Stunden gesperrt

Osnabrück (ots) - Die Polizeiinspektion Osnabrück weist darauf hin, dass in allen Polizeidienstgebäuden in Stadt und Landkreis Osnabrück weiterhin eine Maskentragepflicht besteht. Diese Regelung dient dem Gesundheitsschutz aller beteiligten Personen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Matthias Bekermann Telefon: 0541/327-2071 Mobil: 0152/09399168 ...

