POL-OS: Kreis Osnabrück: Diebstähle von landwirtschaftlichen GPS-Geräten häufen sich

Melle (ots) - Am Mittwochvormittag musste eine Fußgängerin mit ansehen, wie ein Unbekannter sich vor ihren Augen mit entblößtem Unterleib an seinem Glied manipulierte. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Gegen 11.20 Uhr war die Spaziergängerin mit ihrem Vierbeiner auf der "Albert-Schweitzer-Straße" in Richtung eines ...

mehr