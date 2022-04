Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Unfallflucht am Neumarkt - Rennradfahrer beim Abbiegen touchiert - Polizei sucht Fahrer eines roten Opel Astra Kombi

Osnabrück (ots)

Am Montag, gegen 13.50 Uhr, war ein 26-Jähriger mit seinem Rennrad auf dem Neumarkt in Richtung Wittekindstraße/Goethering unterwegs. Auf Höhe des Landgerichts beabsichtige er auf dem dortigen rot markierten Fahrradschutzstreifen bei grüner Ampel weiter geradeaus in o.g. Richtung zu fahren. Plötzlich bog vor ihm ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem roten Opel Astra Kombi nach rechts in den Kollegienwall ein und übersah dabei offenbar den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, sodass der Osnabrücker, welcher einen Helm trug, zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Opel-Fahrer fuhr unbeirrt weiter, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Möglicherweise ist der Kombi durch die Kollision im hinteren rechten Bereich beschädigt worden. Die Polizei bittet nun den Unfallverursacher oder Hinweise auf diesen unter 0541/327-2515 zu melden.

