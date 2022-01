Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchdiebstahl

Rheine (ots)

Unbekannte Einbrecher sind auf dem Lingener Damm in Höhe der Hausnummer 150 in die Räumlichkeiten einer Praxis eingestiegen. Am Montag (24.01.) hatte ein Verantwortlicher die Praxis gegen 19.10 Uhr verlassen und ordnungsgemäß abgeschlossen. Als am Dienstag (25.01.) gegen 08.30 Uhr der Betrieb wieder aufgenommen werden sollte, wurde der Einbruch bemerkt. Um Zugang zu den Räumlichkeiten zu erhalten, hatten die Einbrecher ersten Erkenntnissen zufolge ein Fenster aufgehebelt und waren dann eingestiegen. Sie durchsuchten verschiedene Schränke und zogen Schubladen auf. Bis jetzt steht fest, dass sie einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet haben. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

