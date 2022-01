Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl eines geschlossenen Kastenanhängers

Rheine (ots)

Am Montag (24.01.) wurde nach ersten Erkenntnissen gegen 18.00 Uhr aus einer leerstehenden Halle an der Peterstraße 32 ein Anhänger entwendet. Dabei handelt es sich um einen Boeckmann Hänger, an dem das amtliche Kennzeichen ST - R 3976 angebracht war. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass gegen 18.00 Uhr ein Mann an der Halle beobachtet wurde, der in einen dunklen oder schwarzen Pkw gestiegen ist. An diesem Pkw war der Hänger aus der Halle angekoppelt. Das Gespann fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 40 Jahre alt, hatte eine leicht kräftige Statur, war ungefähr 1.70 Meter groß und hatte dunkle zottelige Haare. Die Frisur sah sehr ungepflegt aus. Er trug eine dunkelblaue oder schwarze Arbeitshose. Das Kennzeichen des Pkws ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell