Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeug und Arbeitsgeräte aus Gartenlaube gestohlen

Neuenrade (ots)

Aus einer Gartenlaube an der Altenaer Straße wurden in der Nacht zum Mittwoch diverse Arbeitsgeräte und Werkzeuge gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl, Telefon 02392/9399-0. (cris)

