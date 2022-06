POL-LB: Schwieberdingen: Unbekannter entfernt Gullideckel

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, als er in der Nacht zum Samstag mutmaßlich beim Rangieren einen am Fahrbahnrand der Hindenburgstraße in Weil der Stadt geparkten VW beschädigte. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu ...

