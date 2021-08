Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtragsmeldung Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Sibbesse - Adenstedt

Hildesheim (ots)

Ergänzung zu der Meldung vom 31.08.2021 (Auftragsnummer 4497576).

Sibbesse (neu) - Im Verlauf des Tages wurden zwei weitere Sachbeschädigungen an Bushaltestellen bekannt, welche wahrscheinlich in Zusammenhang zu bringen sind.

In Sibbesse, in Höhe der Hauptstraße 8a wurde ein Glaseinsatz einer Bushaltestelle und im Ortsteil Wrisbergholzen, in der Poststraße 6-8 wurden zwei weitere Glaseinsätze zerstört. Die angenommenen Tatzeiten lassen vermuten, dass von 00:00-00:10 Uhr die unbekannten Täter mit dem hellen Pkw von Sibbesse, über Wrisbergholzen nach Adenstedt gefahren sind und dabei mutwillig die Verglasungen der Bushaltestellen zerstört haben.

Zeugen werden weiterhin gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

