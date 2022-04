BPOLD FRA: 24 Jahre nach der Tat: Bundespolizei fasst mutmaßlichen Sexualstraftäter

Frankfurt/Main (ots) - Nach einer schnell eingeleiteten Fahndung gelang der Bundespolizei am 23. April die Festnahme von drei dreisten Gepäckdieben am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens. Eine 25-jährige Deutsche bemerkte während eine Haltes am Fernbahnhof, dass ihr Koffer verschwunden war. Hilfesuchend wandte sie sich an Mitreisende. Ein 34-Jähriger, der ...

