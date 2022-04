Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gepäckdiebstahl im ICE - Bundespolizei macht Täter schnell dingfest

Frankfurt/Main (ots)

Nach einer schnell eingeleiteten Fahndung gelang der Bundespolizei am 23. April die Festnahme von drei dreisten Gepäckdieben am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens.

Eine 25-jährige Deutsche bemerkte während eine Haltes am Fernbahnhof, dass ihr Koffer verschwunden war. Hilfesuchend wandte sie sich an Mitreisende. Ein 34-Jähriger, der beobachtet hatte, wie drei Männer den Intercity mit dem Gepäckstück verließen, bot sich als Zeuge an. Er begleitete die Bestohlene umgehend zur Wache der Bundespolizei. Aufgrund einer präzisen Personenbeschreibung gelang den Bundespolizisten ein schneller Fahndungserfolg. Sie nahmen die 21, 24 und 25 Jahre alten Täter vor dem Fernbahnhof fest, als sie gerade den gestohlenen Koffer nach Wertsachen durchwühlten und Teile davon im Mülleimer entsorgen wollten. Die algerischen und marokkanischen Männer wurden am 24. April dem Haftrichter vorgeführt. Sie befinden sich derzeit gegen Auflagen auf freiem Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell