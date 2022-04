Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Osterferien starten: Bundespolizei am Flughafen Frankfurt gibt Reisetipps zum Ferienbeginn

Frankfurt/Main (ots)

Das erste Ferienwochenende steht vor der Tür. Mit Beginn der Osterferien rechnet die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen aufgrund hoher Passagierzahlen mit längeren Wartezeiten an den Luftsicherheits- und Grenzkontrollen. Mit einer sorgfältigen Reisevorbereitung kann jeder Fluggast dazu beitragen, Kontrollprozesse zu beschleunigen und Wartezeiten auch an Spitzentagen möglichst gering zu halten.

Für einen entspannten Ferienstart hat die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt folgende Reisetipps für Passagiere zusammengestellt:

Rechtzeitige Anreise

- Seien Sie bitte rechtzeitig - mindestens 90 Minuten vor Abflug - an der Luftsicherheitskontrolle. Gehen Sie direkt nach der Ankunft am Flughafen zum Check-In, anschließend zur Luftsicherheitskontrolle und dann weiter zu Ihrem Abfluggate - Bitte informieren Sie sich vorab auf den Webseiten des Flughafenbetreibers und der Airline über etwaige Wartezeiten

Luftsicherheitskontrolle - weniger ist mehr

- Bringen Sie nach Möglichkeit nur ein Handgepäckstück mit. Geben Sie weitere Gepäckstücke am Check-In-Schalter der Airline auf - Ziehen Sie schon vor der Kontrolle die Jacke aus und belassen Sie kleinere Gegenstände wie Bargeld, Ausweisdokumente oder Schlüssel in der Jackentasche oder im Handgepäck - Nehmen Sie alle elektronischen Geräte sowie Flüssigkeiten oder gelartige Substanzen wie Cremes oder Zahnpasta (verpackt in einem wiederverschließbaren 1-Liter-Klarsichtbeutel) vor Beginn der Kontrolle aus Ihrem Handgepäck und legen Sie diese anschließend in die Gepäckwannen. Neben Jacken gehören auch Kappen, Mützen und Accessoires in die Gepäckwanne. - Spezialnahrung für Babys sowie flüssige Medikamente dürfen im Handgepäck grundsätzlich transportiert werden, sofern der entsprechende Nachweis vorliegt

Generell gilt: Nehmen Sie nur die Gegenstände im Handgepäck mit, die Sie tatsächlich für Ihre Flugreise benötigen.

Grenzkontrolle - alle Dokumente griffbereit halten

- Überprüfen Sie bereits zuhause Ihre Reiseunterlagen - sind Reisepass und Ausweis noch gültig? Sind die Unterlagen vollständig? - Halten Sie alle notwendigen Unterlagen bei Aus- und Einreise sowie während des gesamten Reiseverlaufs griffbereit und stellen Sie sicher, dass mögliche Schutzhüllen entfernt wurden - Mit Nutzung der teilautomatisierten Grenzkontrolle EasyPASS können Sie die Grenzkontrolle bequem selbst erledigen und Zeit sparen - halten Sie dazu Ihren elektronischen Reisepass bereit

Verbotene Gegenstände

- Feuerwaffen aller Art, Pfeffersprays sowie Messer mit einer Klingenlänge von über sechs Zentimetern sind im Handgepäck nicht erlaubt. Dazu zählen auch Gegenstände, bei denen die Gefahr nicht auf den ersten Blick erkennbar ist - zum Beispiel Bohrmaschinen, Schraubendreher, Streitäxte, lange Nagelfeilen oder Heringe fürs Zelt.

Eine Liste der verbotenen Gegenstände finden Sie auf der Homepage der Bundespolizei (www.bundespolizei.de)

Bitte beachten Sie: Das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes macht Ihre Reise noch sicherer.

Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen wünscht allen Reisenden einen schönen Urlaub!

Weitere Informationen für Ihre Reisevorbereitungen finden Sie unter www.bundespolizei.de sowie auf den Webseiten des Flughafens.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell