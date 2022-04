BPOLD FRA: Aus Wut über misslungene Ausreise: Ehepaar verletzt Bundespolizisten

Frankfurt/Main (ots) - Am 3. April nahmen Fahnder der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main einen wegen mehrfachen Mordes verurteilten Österreicher bei seiner Ankunft aus Puerto Plata/ Dominikanische Republik fest. Der 71-Jährige befand sich auf der Weiterreise nach Wien als am frühen Sonntagabend die Handschellen klickten. Der österreichische ...

mehr