Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Schwerer Verkehrsunfall - Zwei LKW stoßen in Brunsbüttel zusammen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dithmarschen (ots)

Brunsbüttel - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Brunsbüttel stießen zwei LKW zusammen. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und in einer Grabenböschung zum Stehen. Die Feuerwehr musste die Fahrer beider Fahrzeuge mit Rettungsgerät aus den Fahrzeugen befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte einen der beiden Kraftfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Am Mittwochnachmittag (16.06.2021) gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf dem Holstendamm im Industriegebiet Brunsbüttel-Süd ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKW. Die LKW, beide von der gleichen Firma, stießen aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke zusammen. Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Brunsbüttel mussten beide Kraftfahrer aus ihren Fahrzeugen befreien, wobei sich die Rettung eines der beiden Fahrer, aufgrund seiner Verletzung sowie dem schlechten Zustand der Fahrerkabine, über eine längere Zeit hinzog. Die Einsatzkräfte mussten zunächst den Lastkraftwagen samt beladenen Anhänger gegen ein weiteres Abrutschen sichern. Im Einsatzverlauf konnten beide Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät aus den Zwangslagen befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Unterstützt wurde die Freiwillige Feuerwehr Brunsbüttel durch die Werkfeuerwehr des Industrieparks Covestro. Nach gut zwei Stunden konnte der Einsatz für die 30 Einsatzkräfte beendet werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell