Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weil der Stadt: Sonderkommission ermittelt nach Tötungsdelikt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am frühen Samstagabend am Bahnhof in Weil der Stadt eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern dazu führte, dass ein 63-Jähriger noch vor Ort seinen Verletzungen erlag, ermittelt bei der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg seit Pfingstsonntag die Sonderkommission Kepler. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden mit Hochdruck geführt. Das Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamts unterstützt die Sonderkommission, ebenso Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz. Aktuell wird das Opfer obduziert, um weitere Erkenntnisse zum Täter bzw. dem Tatmittel zu gewinnen. Zur tatrelevanten Zeit hatte sich das spätere Opfer in Weil der Stadt im Bahnhofsbereich und auf dem Bahnsteig aufgehalten. In diesem Zeitraum ist um 18:27 Uhr die S 6 aus Stuttgart kommend eingefahren. Das Opfer ist um 18:31 Uhr in die wartende S 6 Fahrtrichtung Stuttgart eingestiegen und im Eingangsbereich zusammengebrochen. Die Polizei bittet Zeugen, die am Samstagabend am Bahnhof in Weil der Stadt auffällige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0800-1100225 an die Sonderkommission zu wenden.

